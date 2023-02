Auch nach Kleinenberg kehrt der Karneval zurück

Freude, Ausgelassenheit und ein funktionierendes Vereins- und Dorfleben haben die Coronazeit überdauert: Das hat die „Blau-Weiße Nacht“ in Lichtenau-Kleinenberg gezeigt. Zum 43. Mal feierten die Kleinenberger und zahlreiche Gäste Karneval in der Schützenhalle.

Mit zwei Jahren Verspätung eröffnete die Vorsitzende des ausrichtenden Sportvereins DJK Kleinenberg, Ulrike Hibbeln-Sicken, die Karnevalsshow.

Mehr als 100 Akteure, davon der überwiegende Teil im Kindes- und Jugendalter, stellten ein Programm auf die Beine, das für Stimmung und Begeisterung sorgte, getragen von den mittlerweile sechsTanzgarden mit mehr als 80 Tänzerinnen und sogar einem Tänzer. Damit hat der Tanzsport den Fußball als größte Abteilung in der DJK Kleinenberg längst überholt und gehört zu den größten Abteilungen ihrer Art in der Region.

Neben den tänzerischen Darbietungen – zusätzlich bereichert vom Ossendorfer Funkenmariechen Emily Jochheim – thematisierte der Festausschuss humoristisch die Eigenarten des Älterwerdens. Die Kleinenberger Boten blickten als Geistliche auf die vergangenen Jahre zurück und sorgten mit Anekdoten und Geschichten aus Kleinenberg für Lacher. Der Jugendshowblock strapazierte mit seinen Acts ebenfalls die Lachmuskeln, ehe das Männerballett traditionell das Programm beendete.

„Bei dieser Party war deutlich zu spüren, dass den Kleinenbergern etwas gefehlt hat. Der Karneval ist wieder da. Wenn wir sehen, dass wir nach wie vor viele Leute in die Halle bekommen und vor allem so viele helfende Hände und Unterstützung haben, blicken wir optimistisch nach vorne“, so das Fazit von Ulrike Hibbeln-Sicken.