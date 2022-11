Kleinenberger freuen sich auf Weihnachtsmarkt

Der Weihnachtsmarkt in Lichtenau-Kleinenberg will am ersten Adventswochenende Lust aufs Fest machen. Die Fäden der Organisation laufen bei der St.-Sebastian-Schützenbruderschaft zusammen.

Schützen laden am ersten Adventswochenende in Lichtenauer Ortsteil ein

Der von der Schützenbruderschaft organisierte Markt ist zur festen Einrichtung in der Vorweihnachtszeit geworden und lockt alljährlich zahlreiche Besucher in den Wallfahrtsort. Stephan Wink, Oberst der Schützenbruderschaft, freut sich über den guten Zuspruch der Aussteller, die in der liebevoll-weihnachtlich geschmückten Schützenhalle einen bunten Mix an Artikeln rund um die Themen Advent, Weihnachts- und Winterzeit anbieten. Vieles ist dabei in liebevoller Handarbeit entstanden.

Eröffnet wird der Weihnachtsmarkt am Freitag, 25. November, um 18 Uhr. Im Anschluss unterhält das Kleinenberger Bläserensemble die Gäste mit traditioneller und moderner Weihnachtsmusik. Am Wochenende ist der Weihnachtsmarkt samstags in der Zeit von 14 Uhr bis 19 Uhr und am Sonntag von 12 Uhr bis 18 Uhr geöffnet.

Zum Publikumsmagneten hat sich das Adventscafé in der Schützenhalle entwickelt. Als Treffpunkt für Jung und Alt bietet es die Möglichkeit, sich bei Kaffee und Kuchen in gemütlicher Atmosphäre auszutauschen. Mit Bratwurst, Steaks, Pommes, Glühwein und am Freitagabend leckeren selbstgemachten Reibeplätzchen mit Winterapfelmus kommen auch die Gaumenfreuden im neuen „Glühweingarten“ nicht zu kurz.

Traditionell erhält der Weihnachtsmarkt wieder Besuch vom Nikolaus. Zusammen mit seinem Gefährten Knecht Ruprecht verteilt er am Samstag nach Einbruch der Dunkelheit kleine Geschenke an die Kinder. Und auch in diesem Jahr startet wieder der beliebte Malwettbewerb für Kinder zu einem weihnachtlichen Thema. Die besten Bilder werden am Sonntagnachmittag prämiert.