Klima-Campus: Realschul-Umzug in Lichtenau verzögert sich

Der nach den Ferien geplante Einzug der Schülerinnen und Schüler am Klima-Campus müsse aufgrund von Lieferverzögerungen im Brandschutzbereich verschoben werden, teilte die Stadt Lichtenau am Dienstag mit.

Der große Klima-Campus-Gebäudekomplex in einer Luftaufnahme von Anfang des Jahres.

Welche Auswirkungen die aktuelle Corona-Krisenlage und die Kriegssituation in der Ukraine auf die Lieferung von Baustoffen haben und damit Bauprozesse verzögern können, konnte das verantwortliche Bau-Team rund um das Mehrgenerationenprojekt Klima-Campus nun erfahren. Eigentlich sollten die geplanten Brandschutztüranlagen des Schulkomplexes in der übernächsten Woche eingebaut werden. Durch Lieferverzögerungen könnte der Einzug der Schülerinnen und Schüler nach den Sommerferien – Teil des ambitionierten Bauzeitenplans – kräftig durcheinander geschüttelt werden. Das teilt die Stadt Lichtenau mit.

Im Ergebnis bedeutet dies, dass sich der Umzug der Realschule in den Klima-Campus bis auf Weiteres nach hinten verschieben muss. „Ohne den notwendigen Brandschutz und die Genehmigung zur Teilinbetriebnahme der Schule ist es uns nicht möglich, die Schule zur Nutzung zu übergeben“, teilte Bürgermeisterin Ute Dülfer mit.

Die Konsequenzen, die mit dieser notwendigen Entscheidung für einen späteren Einzug getroffen wurden, sind vielschichtig. Die Modulbauschule, die nach den Sommerferien und dem Auszug der Realschule von der DRK-Kita und der Kilian-Grundschule bezogen werden sollte, muss nun zunächst weiterhin Platz für die Realschüler bieten. Der Einzug der DRK-Kita findet wie geplant statt, für die Kilian-Grundschule heißt es nun zunächst, dass diese in ihrem alten Schulgebäude verbleibt. Hierzu wird alles getan, die Mängel am alten Schulstandort bis zum Beginn des Schuljahres abzustellen, so die Stadt weiter.

„Die von dieser Entscheidung betroffenen Schulleitungen, Kollegien, OGS und Schülerinnen und Schüler sind bzw. werden nun kurzfristig von der Verwaltung über die neue Situation informiert“, teilte die Stadt am Dienstag abschließend mit.