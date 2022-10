Studio-Ausstellung „Licht und Farbe – ein Dialog“ im Kloster Dalheim eröffnet

Das Zusammenwirken von Licht und Farbe steht im Zentrum einer Studio-Ausstellung des LWL-Landesmuseums für Klosterkultur, Stiftung Kloster Dalheim. Die Schau mit dem Titel „Licht und Farbe – ein Dialog“ zeigt 20 Werke der Bildenden Künstlerin und Designerin Gine Selle und des Malers Max Heide. Die in Kooperation mit Dr. Jens Stöcker, Direktor des Museums für Kunst und Kulturgeschichte Dortmund, entstandene Schau ist bis zum 5. Februar in der Kirche des Klosters in Lichtenau-Dalheim zu sehen.

Die Ausstellung ist ein Beitrag zur Veranstaltungsreihe „Finde dein Licht“ der Arbeitsgemeinschaft „Klosterlandschaft Westfalen-Lippe“. Mit dieser Initiative möchte der Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) die zahlreichen regionalen Klöster unterschiedlicher Nutzung besser sichtbar machen und ein Zeichen ihrer Vielfältigkeit und Lebendigkeit setzen. „Diese bemerkenswerte Ausstellung ist eine hervorragende Botschafterin dieses Gedankens. Sie verbindet, beleuchtet, und schafft Raum für neue Ideen“, sagte der Vorsitzende der LWL-Landschaftsversammlung, Klaus Baumann, anlässlich der Ausstellungseröffnung.

Die Ausstellung findet Raum in der ehemaligen Klosterkirche, dem Herzstück des ehemaligen Augustiner-Chorherrenstifts Dalheim: „Die Präsentation moderner Kunst in einem solch bedeutungsvollen und geschichtsträchtigen Umfeld bringt eine besondere Atmosphäre mit sich und lässt sowohl Kunst als auch Raum in einem neuen Licht erscheinen“, so Dr. Helga Fabritius, die die Ausstellung von Dalheimer Seite begleitete. Die ausgestellten Werke von Gine Selle und Max Heide erkundeten auf unterschiedliche Weise die Beziehung von Licht und Farbe: „Und doch ist ihnen eines gemein: die Suche nach Ausgewogenheit, ähnlich dem 'rechten Maß', das der Heilige Benedikt von Nursia vor rund 1500 Jahren in seiner Ordensregel etablierte“, erläutert Fabritius.

Eigene Bildwelten

Dr. Jens Stöcker, Direktor des Museums für Kunst und Kulturgeschichte Dortmund, kuratierte die Ausstellung und setzte das Verhältnis von Licht und Farbe in Szene: „Diese Ausstellung bietet die Chance, zwei ganz unterschiedliche Umsetzungen des Themas dialogisch zu präsentieren“, berichtet Stöcker. „Max Heide arbeitet abstrakt. Durch plastische Schichtungen wird die Acrylfarbe bei ihm beinahe zu einem haptischen Material. Gine Selle verknüpft in ihren Arbeiten verschiedenste Materialien, Medien und Stile. Sie arbeitet sowohl analog als auch digital und erschafft damit eigene Bildwelten“, erläutert er. „Gemeinsam treten die rund 20 Werke in eine spannungsvolle Beziehung und schaffen einzigartige Kunst-Momente.“

Die Künstlerin und der Künstler

Das Schaffen von Gine Selle (*1966) reicht von Objekten, Malerei auf Leinwand, Mauer, Plane und Glas über Installationen und Fotokunst. Häufig sind ihre Werke eine Kombination aus Zeichnung, Fotografie und Malerei. Inspiriert von der Glaskunst entwickelte Selle eine eigene Technik der Hinterglasmalerei und schafft damit farbintensive und zugleich transparent wirkende Bildwelten. Die Künstlerin stellte in Frankreich, England, Serbien und in Deutschland aus. Sie selbst lebt und arbeitet in Dortmund und Frauenau (Bayern).

Max Heide (*1952) heißt mit bürgerlichem Namen Wolfgang Kaminiski. Nach vielen Jahren als einer der erfolgreichsten deutschen Künstlermanager ist er heute unter seinem Künstlernamen als Fotograf und Maler in der Bildenden Kunst angekommen. Seine abstrakte Acrylmalerei lebt von Farbe und Farbkombinationen. Übereinanderliegende Farbschichten und bewegte Spuren in der Bildoberfläche erschaffen flirrende Räume und Labyrinthe. Er lebt in Herdecke (Ennepe-Ruhr-Kreis) und Brodersby an der Ostsee.

Der Besuch der Studio-Ausstellung ist im Museumseintritt inbegriffen.

Bitte beachten: Bei Sonderausstellungen oder Sonderveranstaltungen können die Eintrittspreise variieren. Weitere Informationen unter http://www.stiftung-kloster-dalheim.lwl.org. Die Öffnungszeiten sind dienstags bis sonntags sowie feiertags von

10 bis 18 Uhr – montags geschlossen.