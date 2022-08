Krautbundfest wird im Kloster Dalheim gefeiert

Krautbunde sollen helfen gegen Hagel, Regen, Blitz und schwere Krankheiten. Jahrhundertelang galten sie als Schutz und Helfer für Mensch und Vieh. Was es mit dem traditionsreichen Brauch auf sich hat, verrät am Sonntag, 14. August, ein familienfreundlicher Thementag im LWL-Landesmuseum für Klosterkultur, Stiftung Kloster Dalheim in Lichtenau-Dalheim.

Thementag in Lichtenauer LWL-Landesmuseum

Gartengeheimnisse: Beim Krautbundfest im Kloster Dalheim verrät Beate von Sobbe, welche Kräuter in das Krautbund gehörten und welche Bedeutung sie in Volksglauben und Medizin hatten.

Im Dalheimer Konventgarten vermittelt die Kräuterexpertin und Brauchtumsforscherin Beate von Sobbe von 13 bis 17 Uhr in historischer Tracht ihr Wissen über Kräuter in unterschiedlichen Regionen. Getreidesorten, Golddistel und Königskerze sind nur einige der Pflanzen, die im Krautbund – auch wegen der ihnen zugeschriebenen Wirkung – nicht fehlen dürfen. Die Geschichte dieses Brauchs reicht bis ins 9. Jahrhundert zurück. Traditionell wird das Krautbund in der Zeit um Mariä Himmelfahrt geweiht.

Um 15 Uhr gibt eine Führung unter dem Motto „Das Paradies hinter der Mauer“ Einblicke in die Dalheimer Klostergärten. Bei der Kinderführung und Mitmach-Aktion „Chill mal!“ von 15 bis 17 Uhr gestalten die kleinen Museumsbesucher im Dalheimer Klostergarten prunkvolle Dosen und füllen sie mit einer Kräutermischung nach Hildegard von Bingen. In Kooperation mit dem Regionalforstamt Hochstift führt eine Wanderung durch den Dalheimer Wald. Treffpunkt ist um 14.30 Uhr am Museumseingang, eine Anmeldung ist nicht nötig.

Das Klosterwirtshaus serviert von 11 bis 18 Uhr unter dem Motto „Kräuterküche – Speisen mit Blüten und Kräutern“ seine Gerichte.

Die Teilnahme an der öffentlichen Führung (nicht für Gruppen) kostet laut einer Mitteilung des LWL drei Euro pro Erwachsenem zuzüglich Museumseintritt. Bei der Teilnahme am museumspädagogischen Programm fallen Materialkosten von zwei Euro pro Kind an. Die Wanderung findet ab einer Teilnehmerzahl von fünf Personen statt und kostet ebenfalls drei Euro pro Erwachsenem.