Kreis Paderborn veröffentlicht Jahresprogramm zur Bekämpfung von Gewalt an Frauen

Mit dem Ziel, Frauen und Mädchen vor Gewalt jeglicher Art zu schützen, Diskriminierung zu verhindern und die Rechte von Frauen zu stärken, wurde im Jahr 2011 in Istanbul die Istanbul-Konvention aus der Taufe gehoben. Im Februar 2018 trat die Konvention offiziell auch in Deutschland in Kraft. Den fünften Jahrestag nehmen die Gleichstellungsbeauftragten im Kreis Paderborn zum Anlass, die Inhalte und Ziele noch einmal explizit in den Fokus zu rücken.

Ein Jahresprogramm, gefüllt mit verschiedenen Veranstaltungen, Themenabenden, Filmvorführungen und Workshops dient dazu, noch einmal „auf dieses wichtige Thema aufmerksam zu machen, genauer hinzuschauen und zu hinterfragen“, so der Tenor aus der Runde. „Wir möchten informieren, präventiv tätig sein und sensibilisieren“, betont Simone Böhmer, Gleichstellungsbeauftragte des Kreises Paderborn.

Die Veranstaltungen, die kreisweit in den kleinen und mittleren Kommunen stattfinden, richten sich an Frauen und Mädchen, an Familien, aber auch an Männer, die von Gewalt bedroht oder betroffen sind. Der Auftakt der Veranstaltungsreihe findet am Donnerstag, 23. März, um 17 Uhr in der Begegnungsstätte in Lichtenau, Mühlenstraße 25, statt. Dort freut sich Rita Junker, Gleichstellungsbeauftragte der Energiestadt, darauf, ein interessiertes Publikum zu begrüßen.

Nach der offiziellen Begrüßung durch Bürgermeisterin Ute Dülfer und die stellvertretende Landrätin Verena Haese wird Martina Lörsch, Fachanwältin für Strafrecht und Migrationsrecht aus Bonn, über die Geschichte der Istanbul-Konvention und über deren Inhalt und Herausforderungen sprechen. Im Anschluss spannt Diplom-Sozialarbeiterin Cornelia Schmiegel vom SKF Paderborn, Frauenhaus Salzkotten, den Bogen und stellt einen lokalen Bezug her. „Stop – das will ich nicht! Wege aus der Gewalt für Frauen“, lautet die Überschrift ihres Vortrags.

Anschließend schlagen die Verantwortlichen des Jahresprogramms auf, um einen Vorgeschmack auf das zu geben, was folgt. So gibt es unter anderem einen Kinoabend mit dem Film des Medienprojekts Wuppertal zum Thema „Mein Körper, meine Rechte“ oder einen Vortrag über „Gewaltfreie Kommunikation“.

Selbstbehauptungskurse werden ebenfalls in den Kommunen angeboten. Anmeldungen zum offiziellen Auftakt sind möglich unter www.kreis-paderborn.de/IK-PB.