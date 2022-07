Kreismusikschüler aus Lichtenau spielten nach zwei Jahren wieder vor Publikum

Monika Richters aus Lichtenau liebt und lebt ihren Beruf und das jeden Tag aufs Neue. Genau diese Leidenschaft gibt die Musiklehrerin der Kreismusikschule Paderborn seit mehr als 26 Jahren in jeder Unterrichtsstunde an viele jungen Menschen weiter.

Dank der fachlichen Unterstützung von Richters nehmen die Schüler ihr Ins­trument sichtlich gerne zur Hand. Zudem konnten sich jetzt Eltern und Großeltern in der Begegnungsstätte in Lichtenau davon überzeugen, dass Corona im musikalischen Wirken ihrer Kinder keine Spuren hinterlassen hat.

„Endlich ist wieder möglich, worauf wir zwei Jahre warten mussten“, sagte Richters. Denn erstmals seit Pandemiebeginn zeigten rund 40 Kinder und Jugendliche, was sie im coronabedingten Online- und Präsenzunterricht gelernt hatten. Sowohl mit Klavier- und Keyboardstücken als auch mit Posaunen-, Trompeten-, Block- und Querflötenklängen begeisterten sie alle Anwesenden im vollen Saal. Sogar eine afrikanische Trommel kam zum Einsatz, und das Ensemble – bestehend aus sechs Teilnehmern – präsentierte sein Können. Zum Mitklatschen animiert wurde das Publikum zudem beim Polkatanz der musikalischen Früherziehungsgruppe.

Der achtjährige Felix aus Holtheim hatte vor seinem ersten Auftritt zwar „schon ein bisschen Lampenfieber“, aber mit seinem Blockflötenfreund an der Seite und Richters im Hintergrund fühlte er sich dann doch „sehr gut“. Sein Resümee: „Es war spannend.“ Und das fand auch seine Mama Sabrina, die im Publikum saß und stolz das Wirken auf der Bühne verfolgte. „Das Üben lebt davon, dass man das Gelernte dann auch vor Publikum zeigen kann“, so die Mutter.

„Es hatten tatsächlich alle Teilnehmenden große Lust, am Tag dabei zu sein“, so Richters, die die Kinder bestens auf dieses Vorspiel vorbereitet hatte. Zweimal jährlich stehen Auftritte dieser Art eigentlich auf der Agenda, sofern Corona keinen Strich durch die Planung macht.

Musiklehrerin beherrscht acht Ins­trumente

Die Musiklehrerin selbst hatte in früher Kindheit mit dem Blockflötenspiel begonnen und war mit elf Jahren zur Posaune gewechselt. Drei Jahre später kam die Querflöte dazu, dann ein Tasteninstrument und der Gesang. Heute beherrscht die Lichtenauerin acht Ins­trumente und „freut sich auf jede Unterrichtsstunde“, die sie geben darf.

Und das machen augenscheinlich auch die jungen Menschen, die Richters manches Mal sogar von der Musikalischen Früherziehung im Kleinkindalter bis hin zum Abitur auf ihrem musikalischen Weg begleitet. „Musik macht mir einfach Freude“, findet Richters, die in der vergangenen Coronazeit tatsächlich keinen Schüler verloren hat.

Zwölf Unterrichtsfächer werden derzeit seitens der Kreismusikschule Paderborn in der Begegnungsstätte in der Mühlenstraße in Lichtenau angeboten. „Anmeldungen für die einzelnen Unterrichtsfächer wie beispielsweise Trompete, Gesang oder Keyboard sind jederzeit möglich“, sagen Anne Jöricke und Franziska Schnitzmeier von der Geschäftsstelle der Kreismusikschule Paderborn mit Sitz in Büren. Die Zuteilungen erfolgen dann, sobald ein freier Platz zur Verfügung steht.

Doch nicht nur in Lichtenau, sondern auch in sieben weiteren Städten und Gemeinden im Paderborner Kreisgebiet ist die Kreismusikschule mit ihrem musikalischen Angebot jeweils vor Ort präsent.

Weitere Informationen zur Kreismusikschule erhalten Interessierte im Internet auf der Seite www.kreis-paderborn.de/kreismusikschule oder telefonisch unter der Rufnummer 05251/3084122.