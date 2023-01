Langjährige Vorstandsmitglieder der Schützenbruderschaft Atteln geben ihre Ämter ab

Zunächst wurden der erste Brudermeister Stefan Busch, der zweite Brudermeister Ansgar Niggemeyer sowie Oberst Michael Kemper einstimmig in ihren Ämtern bestätigt. Hauptmann Michael Schopohl stellte sich nach insgesamt 18 Jahren Vorstandsarbeit nicht mehr zur Wahl. Als sein Nachfolger wurde Raphael Werner einstimmig gewählt.

Schriftführer Michael Gröne stellte sich nach neun Jahren Vorstandsarbeit ebenfalls nicht mehr zur Verfügung. Sein Stellvertreter Carsten Wieners besetzt das Amt neu. Kassierer Antonius Tegethoff und Schießoffizier Constantin Homann wurden einstimmig in ihren Ämtern bestätigt.

Der stellvertretende Schießoffizier Vytautas Ponelis stellte sich nach zwölf Jahren Vorstandsarbeit nicht mehr zur Wahl. Als sein Nachfolger wurde Andreas Friemel einstimmig in der Versammlung gewählt. Den Posten des stellvertretenden Kassierers besetzt Henrik Bonse und den des stellvertretenden Schriftführers Kai Köhler neu. In den Reihen vom Oberleutnant bis zum Kompaniefeldwebel rückten alle um eine Position auf und wurden einstimmig durch die Versammlung gewählt. Somit besetzt nun das Amt des Oberleutnant Ansgar Ploß und das des Leutnant Thomas Gröne. Neu als Kompaniefeldwebel wurde Stefan Möhring gewählt.

Ralf Möhring leistet 24 Jahre Vorstandsarbeit

Der bisherige Schießsportleiter Ralf Möhring, der insgesamt 24 Jahre Vorstandsarbeit leistete, davon 15 Jahre als Schriftführer, stellte sich nicht mehr zur Wahl. Dieses Amt besetzen die Schießmeister Constantin Homann und Andreas Friemel sowie Karl-Josef Hustadt gemeinsam. Der Verbindungsoffizier Daniel Amedick wurde in seinem Amt einstimmig bestätigt. Ebenfalls stellten sich alle Fähnriche und Fahnenoffiziere zur Wiederwahl und konnten einstimmig in ihrem Amt bestätigt werden. Somit besetzen die Kriegervereins-Fahne: Dennis Walter, Stefan Volbert und Rene Simon; Johannesbruderschafts-Fahne: Sebastian Meermeyer, Ludger Ploß und Andreas Marseille; Schützenbruderschafts-Fahne: Sebastian Lohmann, Heiko Becker und Andreas Bräutigam.

Die Oberstadjutanten Michael Busch und Michael Rosenkranz sowie die beiden Kassenprüfer Detlef Wierzchula und Bruno Knaup stellten sich zur Wiederwahl und wurden einstimmig gewählt.

Weitere Themen der Versammlung waren der Gründungstag, der aufgrund der Blau-Weißen Nacht nicht am 4. Februar gefeiert werden kann, sondern einen Tag später am Sonntagmorgen als Frühschoppen stattfinden wird. Neuerungen im Zeitplan gibt es beim Vogelschießen und Schützenfest. Unter anderem werden die Ehrungen am Samstag auf dem Kirchplatz erfolgen, der Kindertanz wird auf Sonntagnachmittag und das Antreten zum Schützenfrühstück auf 9 Uhr verlegt.

Oberst Michael Kemper zollte schließlich den Jungschützen nicht nur aufgrund ihrer starken Teilnahme an den Ausmärschen, sondern auch wegen ihrer zahlreichen und mannstarken Arbeitseinsätze ein besonderes Lob.