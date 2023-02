Leiter der Feuerwehr Lichtenau tritt zurück

Der Leiter der Feuerwehr Lichtenau, Stadtbrandinspektor Christoph Michaelis, hat am Donnerstag (9. Februar) im Gespräch mit Bürgermeisterin Ute Dülfer und der Kreiswehrleitung aus persönlichen Gründen seinen Rücktritt zum 28. Februar 2023 bekannt gegeben. Das hat die Stadt Lichtenau am Montag bekannt gegeben.

Vom 1. März an sollen die Amtsgeschäfte der Wehrleitung zunächst in Personalunion von den beiden stellvertretenden Leitern übernommen werden.

Der 51-jährige Christoph Michaelis trat am 21. August 2020 die Nachfolge von Heinz-Jürgen Eikmeier an. Zuvor war Michaelis ab Juni 2016 als Stellvertretender Leiter der Feuerwehr in der Lichtenauer Wehrleitung tätig.

Bürgermeisterin Ute Dülfer bedauert den Rücktritt ihres Feuerwehrchefs. Gleichzeitig akzeptiere sie aber die Entscheidung, da ihr bewusst sei, welche Verantwortung und welchen Zeitaufwand dieses Amt einfordere. Die Bürgermeisterin wird in den nächsten Tagen die Entlassungsurkunde an Michaelis übergeben.

Im Laufe des Monats März sollen voraussichtlich erste Gespräche mit den Führungskräften der Lichtenauer Feuerwehr zur Bestellung einer neuen Leitung anberaumt werden.