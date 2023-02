Im Kloster Dalheim im Stillen chillen

Im LWL-Klostermuseum in Lichtenau können sich Besucherinnen und Besucher am kommenden Sonntag (26. Februar) im Schweigen üben. Die Museums-Challenge zu Beginn der Fastenzeit bietet Gästen einen Parcours mit 20 Stationen, wie der Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) ankündigt.

Vom „stillen Chillen“ in der Klosterkirche über einen japanischen Zen-Garten im Miniaturformat bis zum Mitmach-Kunstwerk reichen demnach die Ruhepunkte rund um das Thema Stille. So können Besucherinnen und Besucher sich etwa im meditativen Origami-Falten oder erfahren im Kreuzgang, wie lang sich eine Minute ohne Worte anfühlen kann.

Mit dem „Tag des Schweigens“ in der Fastenzeit beruft sich das Museum auf eine der ältesten Tugenden klösterlichen Lebens. In der modernen Form gehe es vor allem um die „digitale Entsagung“, sagte Museumsleiter Ingo Grabowsky: „Das bewusste Innehalten in Zeiten, in denen wir ständig texten, facetimen und Sprachnachrichten senden.“ Das LWL-Landesmuseum für Klosterkultur, Stiftung Kloster Dalheim, lädt bereits zum vierten Mal zum „Tag des Schweigens“ am ersten Sonntag der Fastenzeit ein.