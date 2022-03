Lichtenau soll wieder grüner werden

Naturfreunde-Bewegungsaktion für den Wald startet am 20. März

Lichtenau

Wer in diesen Tagen im Gebiet der Stadt Lichtenau mit ihren 15 Ortsteilen unterwegs ist, trifft in vielen Bereichen auf eine veränderte Landschaft. Vielerorts im waldreichen Stadtgebiet, wo sich über Jahrzehnte dichter Fichtenwald entwickelte, sind nur noch vereinzelt Bäume zu sehen. „Der Verlust ist gewaltig und übertrifft alles, was ich jemals hier vor Ort erlebt habe“, sagt Bernhard Beumling.