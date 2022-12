Lichtenau: Westenergie-Klimaschutzpreis geht an die Marketinggemeinschaft

Der Westenergie-Klimaschutzpreis 2022 der Stadt Lichtenau würdigt in diesem Jahr die klima- und umweltschutzrelevanten Leistungen der Marketinggemeinschaft Lichtenau Westfalen. Der mit insgesamt 1000 Euro dotierte Preis wurde an den Vereinsvorsitzenden Frank Mehring überreicht.

Der Kommunalbetreuer von Westenergie, Fabian Wälter, würdigte den Wettbewerbsbeitrag und verwies gleichzeitig auf die langjährige gute Zusammenarbeit mit der Kommune Lichtenau. Die Auswertung der Einsendungen erfolgte zusammen mit dem Klimaschutzmanager der Stadt Lichtenau, Günter Voß.

Die Marketinggemeinschaft der Stadt Lichtenau/Westfalen hat sich zum Ziel gesetzt, die Außenwirkung der Stadt zu verbessern und die im Rahmen des Image-Konzepts der Stadt festgelegten Schwerpunkte in der Land- und Forstwirtschaft sowie die Erneuerbaren Energien in den Vordergrund zu stellen. Die in der Öffentlichkeit bekannteste Veranstaltung der Marketinggemeinschaft ist die zweijährige Durchführung des Wildschütz-Klostermann-Marktes mit Schwerpunktaktivitäten in den genannten Themenfeldern wie zum Beispiel dem Grünen Platz zur modernen Forstwirtschaft und einem weiteren zentralen Veranstaltungsort mit einer Vielzahl von Präsentationen und Aktivitäten zur Entwicklung der Erneuerbaren Energien in Lichtenau.

Eine weitere weithin bekannte Veranstaltung der Marketinggemeinschaft ist seit 25 Jahren die Durchführung der Lichtenauer Wanderwochen, bei denen getragen von kompetenten Führern und Referenten die Vermittlung von Wissen und auch die emotionale Bindung zur Natur – besonders den ausgedehnten Waldgebieten – in der Region gefördert wird. Die Marketinggemeinschaft ist auch Herausgeber des Stadtmagazins „DIE15“, das durch Berichte und als Forum für die lokale Wirtschaft, die Lichtenauer Vereine und Institutionen, aber auch engagierte Privatpersonen das Profil der Stadt in den genannten Bereichen stärkt. Ein weiteres Handlungsfeld der Gemeinschaft liegt in der Förderung des Tourismus.