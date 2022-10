Lichtenau wird wieder grüner

Baumpflanzaktion Lichtenau 24.000 neue Bäume haben die Lichtenauer durch die Teilnahme an einer Bewegungsaktion in die Stadt geholt. Einen Teil davon pflanzten freiwillige Helfer nun selbst auf einer Kahlschlagsfläche in Holtheim ein.

Fast 2000 Bäume wurden dabei kürzlich durch fleißige Hände in einer öffentlichen Pflanzaktion gesetzt. Die freiwilligen Helferinnen und Helfer trotzten dem trüben Wetter und pflanzten Küstentannen, Eichen, Lärchen und Douglasien.

Dank des großartigen Einsatzes der Teilnehmer sowie der freiwilligen Helfer bei der Pflanzaktion habe man gemeinsam dafür gesorgt, dass Lichtenau in den kommenden Jahren wieder ein Stück grüner werde, freut sich Bürgermeisterin Ute Dülfer. Hinter dem Projekt standen die Naturfreunde-„Richard Hesse Stiftung“, das Projektteam Gesunde Kommune des Kreissportbundes Paderborn, die Techniker Krankenkasse und die Energiestadt Lichtenau, die damit gemeinsam ein Zeichen für Gesundheit und Nachhaltigkeit setzen wollten.

„Was wir gemeinsam erreichen konnten, ist absolut bemerkenswert“, fasst Richard Hesse zusammen. Unterstützt wurden die Projektpartner von Sponsoren, unter anderem der Heil- und Mineralquellen Germete GmbH. Die Organisatoren dankten vor allem den Menschen, die sich aktiv an der Aktion beteiligt hatten.

„Die Lichtenauer Wälder hatten es zwischen Stürmen, Käfern und Trockenheit in den letzten Jahren nicht leicht. Vielleicht auch deswegen haben wir so viele Menschen für die Bewegungsaktion zugunsten des Waldes motivieren und in Aktion versetzen können“, meint Diethelm Krause, Präsident des Kreissportbundes Paderborn. Ihren gemeinsamen Erfolg können alle Beteiligten in den kommenden Jahren auf der Fläche bei Holtheim wachsen sehen.