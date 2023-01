Lichtenauer Annenkapelle ziert Kalender des Erzbistums Paderborn

Neben dem Bild, das die Kapelle in einer verschneiten Landschaft zeigt, findet sich in dem vom Erzbischöflichen Generalvikariat herausgegebenen Kalender auch ein erläuternder Text.

Im Mittelalter, so ist dort zu lesen, befand sich am Standort der Annenkapelle zwischen Lichtenau und Blankenrode, zwischen Husen und Holtheim eine Siedlung. Das Dorf Amerungen, von dem die Annenkapelle ihren Zweitnamen Amerunger Kapelle hat, wurde aber schon im 13. Jahrhundert verlassen. Letztes Relikt war eine Pfarrkirche, doch auch diese verschwand um das Jahr 1500. Später wurde im ehemaligen Amerungen eine erste Annenkapelle gebaut. Als auch diese verfallen war, ließ der Paderborner Fürstbischof Ferdinand von Fürstenberg im Jahr 1669 eine neue Kapelle errichten, die bis heute erhalten ist.

Fanden sich Anfang der 1980er-Jahre zum Annentag um die 2000 Besucher an der kleinen Kapelle am Waldrand ein, war die Schar der Pilger Mitte der Nullerjahre auf 200 Seelen zusammengeschrumpft. „Wenn es schon nicht gelang, den Annentag als Wallfahrt zu erhalten, wollte ich zumindest dafür sorgen, dass die Annenkapelle für die Menschen zugänglich wird“, nahm sich Josef Dissen vor. Der Husener Ortsheimatpfleger engagiert sich stark im Ehrenamt für die Annenkapelle: An allen Sonn- und Feiertagen nimmt er den Weg auf sich, sperrt sie morgens auf und abends wieder zu, hält das Gebäude in Schuss, räumt abgebrannte Kerzen ab und füllt neue nach, übernimmt im Sommer die Mäharbeiten und sorgt dafür, dass sich alle an das Zufahrtsverbot halten und ihre Autos auf dem 400 Meter entfernten Parkplatz abstellen.

Der Kalender 2023 – „Stationen im Erzbistum Paderborn“ – ist im Format 24 mal 26 Zentimeter erschienen. Er kostet 9 Euro und ist aktuell noch im Buchhandel erhältlich (ISB 978-3-89710-919-3). Er kann auch beim Bonifatius-Verlag (E-Mail: [email protected], Internet: www.bonifatius-verlag.de, Telefon 02832-92991) bestellt oder auch direkt in der Bonifatius-Buchhandlung Paderborn erworben werden.