Lichtenauer Landfrauen wickeln Erntekrone für den Dom

Die Lichtenauer Landfrauen waren diesmal damit an der Reihe, die Erntekrone für den Paderborner Dom zu wickeln. Sie wird den Gottesdienst zum Erntedankfest am Sonntag, 2. Oktober, bereichern und auch rund um das Fest im Dom zu sehen sein.

Vorbereitung für Erntedank-Gottesdienst am 2. Oktober in Paderborn

Es ist schon viele Jahre Tradition, dass die Damen des Kreislandfrauenverbandes Paderborn-Büren die Erntekrone für das Erntedankfest in Paderborn binden.

Vor der Corona-Pandemie wurde die Erntekrone immer im Delbrücker Stadtgebiet zusammen mit der Erntekrone für den Katharinemarkt gewickelt. Seit drei Jahren findet das Wickeln der Erntekrone abwechselnd in einer Stadt des Kreisverbandes teil.

In diesem Jahr waren die Landfrauen aus Lichtenau zuständig. 24 Frauen trafen sich auf dem Hof von Alois Kurte in Grundsteinheim und wickelten in gemütlicher Runde bei Grillwurst und kühlen Getränken die prächtige Erntekrone. Vorsitzende Susanne Amediek bedankte sich zum Abschluss bei allen beteiligten Landfrauen für die tolle Zusammenarbeit und bei Familie Kurte für die gute Bewirtung.