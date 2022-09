Lichtenauer pflanzen „ihre“ Bäume

Knapp 1000 Menschen haben sich im Frühjahr an der großen Bewegungsaktion in Lichtenau beteiligt und über einen Zeitraum von sechs Wochen durch sportliche Betätigung rund 24.000 neue Bäume gewonnen. Jetzt werden sie gepflanzt.

Stürme und der Borkenkäfer haben auf der Egge und im Teutoburger Wald viele Kahlflächen hinterlassen. In Lichtenau werden die Bürger setzt selbst aktiv, um bei der Wiederaufforstung zu helfen.

Die Pflanzen werden im Stadtwald bei Holtheim in den Boden gebracht, um eine Borkenkäfer-Kalamitätsfläche wieder zu begrünen. Als Auftakt soll ein Teil der Bäume in einer öffentlichen Pflanzaktion am Samstag, 17. September, ab 10 Uhr gemeinsam eingesetzt werden.

Dazu laden die Veranstalter der Bewegungsaktion – die Naturfreunde-Richard Hesse Stiftung, das Projektteam Gesunde Kommune des Kreissportbunds Paderborn, die Techniker Krankenkasse und die Energiestadt Lichtenau – ein. Vor allem Teilnehmer der Bewegungsaktion, die ein paar ihrer erarbeiteten Bäume selbst pflanzen möchten, aber auch alle Interessierten, die sich engagieren möchten, sind willkommen.

Ab 11 Uhr haben außerdem alle Familien mit Kindern im Alter bis sechsJahre, Erwachsene ab 55 Jahre sowie weitere Interessierte die Möglichkeit, den Wald als natürlichen Bewegungsraum zu erkennen und auf die Themen Naturschutz und Gesundheit aufmerksam gemacht zu werden. Dazu hat das Projektteam der Gesunden Kommune einen Bewegungspfad durch den Wald erarbeitet. Der Bewegungspfad, bestehend aus fünf Stationen, ist etwa zwei Kilometer lang und wird an diesem Tag erstmals gemeinsam mit dem SC Grün-Weiß Holtheim angeboten. Für den Bewegungspfad sollte bei Bedarf Rucksackproviant mitgebracht werden.

Für die Pflanzaktion wird um Anmeldung per E-Mail an [email protected] oder unter Tel. 05295/998841 gebeten. Der Bewegungspfad durch den Wald kann ohne Anmeldung durchlaufen werden. Treffpunkt für die Aktion ist um 10 Uhr der Wanderparkplatz am Hardtweg bei Holtheim. Weitere Informationen und eine Wegbeschreibung finden sich unter www.lichtenau.de und www.ksb-paderborn.de.