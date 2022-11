Lichtenauer plant zwei Kilometer langes Wärmenetz in Henglarn

Biogasanlage soll zur Heizsaison 2023 am Netz sein

Lichtenau-Henglarn

Aktuell beheizt die Biogasanlage von Martin Lüns in Henglarn nur einen Schweinestall und das eigene Wohnhaus. Viel Potenzial geht verloren. Das soll sich ändern. In nur einem Jahr will der 60-Jährige das ganze Dorf mit Nahwärme beheizen und das mit einem Preisversprechen.

Von Franz Purucker