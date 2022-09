Wer fuhr in der Nacht in diese Fassade eines Hauses in Lichtenau?

Lichtenau-Husen

Schock für die Eigentümerin eines Fachwerkhauses in Husen. Zwischen Sonntagabend gegen 18 Uhr und vermutlich Montagmorgen gegen 6 Uhr ist ein Unbekannter mit seinem Lkw in ein Wohnhaus an der Straße Zur Wippe gefahren und geflüchtet.

Von Franz Purucker