Lkw-Brand auf der A44 zwischen Marsberg und Lichtenau

Auf der A44 ist am Montagmorgen zwischen Marsberg und Lichtenau ein Lkw in Brand geraten. Die Autobahn ist in Fahrtrichtung Dortmund weiterhin gesperrt.

Aufgrund des Feuerwehreinsatzes zwischen den Anschlussstellen Marsberg und Lichtenau staute sich der Verkehr zeitweise auf einer Länge von bis zu zehn Kilometern.

Wie die Polizei mitteilt, war ein 27-Jähriger aus der Slowakei mit seinem Sattelzug gegen 5.25 Uhr auf dem rechten Fahrstreifen der A 44 in Richtung Dortmund unterwegs. Vermutlich aufgrund technischer Probleme am Anhänger entstand nach Passieren der Anschlussstelle Lichtenau Funkenflug, der die auf dem Anhänger geladenen Holzpaletten entzündete. Der Fahrer bemerkte den Brand, fuhr nach rechts auf den Seitenstreifen und konnte sich unverletzt aus dem Fahrzeug retten. Der Sachschaden wird auf etwa 350.000 Euro geschätzt.

Die Autobahn wurde an der Anschlussstelle Lichtenau in Richtung Dortmund voll gesperrt. Nach der Löschung des in Vollbrand stehenden Fahrzeugs konnte der im Rückstau wartende Verkehr auf einer Fahrspur an der Brandstelle vorbeigeleitet werden. Die untere Wasserbehörde sowie Abschleppfahrzeuge sind vor Ort. Das Ende der Vollsperrung sei weiterhin nicht absehbar, heißt es (Stand: 13 Uhr). Verkehrsteilnehmer, die auf der Autobahn in Richtung Dortmund unterwegs sind, können ab der Anschlussstelle Diemelstadt über die U24 fahren.