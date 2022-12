Kloster Dalheim und Kaiserpfalz Paderborn verzeichnen 2022 starke Besucherzuwächse

Auch Sonderveranstaltungen wie der Familientag „Et labora! Handwerk im Kloster“, der 20. Klostermarkt und das Theater- und Musikfestival „Dalheimer Sommer“ hätten dafür gesorgt, dass beinahe doppelt so viele Besucher wie im von Corona geprägten Jahr 2021 kamen. Im Vorjahr waren es 38.000 Gäste; 2019 98.000.

„Damit verbuchen wir im Krisenjahr 2022 einen großen Erfolg für die Sonderausstellung rund um die Relevanz der vermeintlich toten Sprache und unser Museum“, freut sich Museumsdirektor Dr. Ingo Grabowsky. Vor allem die Schulklassen- und Erwachsenenführungen, die Kurse sowie die Vorträge zur Schau waren gefragt.

Ein weiterer Publikumsmagnet bleiben die Großveranstaltungen: Das große Klostermarkt-Jubiläum mit einem umfangreichen Rahmenprogramm für Familien konnte die Stiftung mit rund 16.500 Kindern und Erwachsenen feiern.

Trotz pandemiebedingt noch schwacher Besuchszahlen in den ersten Monaten des Jahres 2022 hat das LWL-Museum in der Kaiserpfalz in Paderborn seine Besuchszahlen mit 20.000 Besuchern fast vervierfacht (2021: 7000; 2019: 18.000). Verantwortlich dafür war in erster Linie der sehr gute Zuspruch zur Ausstellung „Stein auf Stein – Großkirchen im Miniaturformat“.

Zehn Legokirchen vom romanischen Würzburger Dom über die westfälischen Domkirchen in Münster und Paderborn, die gotischen Kirchen von Paris, Köln und Ulm, bis zu barocken Bauten aus Venedig, Dresden und Wiblingen aus mehreren Millionen Legosteinen begeisterten vor allem das junge Publikum. Im Beiprogramm konnten Kinder Filme erstellen und die Tricks der Baumeister kennenlernen.

Großen Anklang fand auch der neu eröffnete karolingische Garten im Außenbereich des Museums. In mehreren Hochbeeten können Besucher Nutz- und Heilpflanzen aus der Zeit Karls des Großen kennenlernen. Beide Attraktionen waren in die Paderborner Museumsnacht und weitere Aktionstage eingebunden.