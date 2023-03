Neue Sieger beim Männerballett-Turnier in Lichtenau-Atteln

Erstmalig im Namen des 2021 neu gegründeten USC Altenautal begrüßte der erste Vorsitzende des Vereins und Moderator der Veranstaltung Rüdiger Düchting die zahlreichen Besucher in der ausverkauften Altenauhalle in Atteln. Nach der pandemiebedingten Zwangspause meldete sich das traditionelle Männerballett-Turnier zum 20-jährigen Jubiläum mit einer Reihe neuer und größerer Pokale für die insgesamt zwölf teilnehmenden Tanzgruppen zurück. Düchting freute sich zum Auftakt der Veranstaltung zusammen mit dem Publikum auf „einen geilen Wettbewerb, gute Stimmung und eine tolle Siegerehrung.“

Bereits zur Auslosung der Reihenfolge der zwölf Tanzgruppen spendete das Publikum beim Aufrufen der Gruppenvertreter tosenden Applaus und untermauerte bei den Auftaktauftritten durch die Tanzgarde Atteln sowie das Männerballet Atteln, die außerhalb der Wertung auftraten, die überaus gute Stimmung in der Altenauhalle. Die neun Juroren in Person von Larissa Wiemers, Lichtenaus Bürgermeisterin Ute Dülfer, Manfred Kutsche, Martin Lausen, Marion Backhaus, Elena Pingel, Patricia Pietsch-Meier, Anna Lisa Alteköster sowie Uwe Arends hatten im Laufe des Abends die schwierige Aufgabe zu erledigen, aus den auftretenden Gruppen bei einer maximalen Punktzahl von 700 ein Gewinnerteam zu küren.

Den Auftakt des Wettkampfes markierten dabei die amtierenden Titelverteidiger, die Pattjackers aus Schöning. Mit der Tanzeinlage, die die Geschichte um Jim Knopf und Lokomotive Emma nacherzählte, verdeutlichten die Tänzer des Heimatvereins Schöning dabei, warum sie den vergangenen Wettbewerb für sich entscheiden konnten. Nach dem Abenteuer auf der berühmten Insel Lummerland ging es dann weiter in das Land Weit, Weit, Weg: Das FCW Männerballett aus Lippling entschied sich, für die Geschichte um Oger Shrek und seinen Freund Esel als Inspiration für ihren Tanz. Den Anschluss machten dabei die Sälzer Jungs aus Salzkotten, die das Publikum mit ihrem Tanz in die Tiefen des Meeres entführten und begeisterten.

Sportlich wurde es folglich bei der Spielschar aus Lichtenau: Mit dem Super Bowl als Motto gelang es der Tanzgruppe, das bombastische Sportevent auf die Bühne der Altenauhalle zu bringen und sowohl mit sportlichen Einlagen als auch der Halbzeitshow zu überzeugen. Nostalgisch wurde es im Anschluss für viele dann, als die Dancing Diamonds aus Holtheim ihre Version von „High School Musical“ auf die Bühne brachten. Dabei staunten auch einige der Juroren ob der Textsicherheit des Publikums bei so manchem Lied. Den letzten Akzent vor der Pause setzte schließlich das Männerballett des FCC aus Fürstenberg, das in der Zeit 100 Jahre zurückging und das Publikum in die goldenen 20er begleitete.

Nach der Pause blieb die Altenauhalle zunächst in der Vergangenheit: Mit rhythmischen Beats der 70er feierte die Gruppe Tralafitti aus Ostenland eine Discoparty, die natürlich auch eine eigene Bar brauchte. Etwas internationaler wurde es im Anschluss bei den Weweraner Spitzbuben: Bei der Aufgabe, in 80 Tagen um die Welt zu reisen, verwandelte sich das – wie bei allen Gruppen am Abend aufwendige – Bühnenbild in verschiedene Länder dieser Welt. Einen längeren Zwischenstop in Ägypten machte dabei die Freiwillige Feuerwehr aus Wewelsburg, wo der totgeglaubte Pharao aus dem Sarkophag auferstand.

Die Traumtänzer aus Westenholz begleiteten das Publikum anschließend durch eine Runde Monopoly – Gefängnisaufenthalt und Kauf der Schlossallee inklusive. Auf der Zielgeraden rasten im vorletzten Act des Wettbewerbes die Rennfahrer der Beach Boys des Kolping Karnevals aus Westerwiehe über die Bühne, ehe schließlich das spätere Gewinnerteam der United Dance Devils aus Holsen mit ihrer Musical-ähnlichen Erzählung der Geschichte um den kleinen Drachen Tabaluga mit aufwendigen Kostümen und Bühnenelementen den großen Schlusspunkt setzte.

Am Ende sicherten sich die Unted Dance Devils mit insgesamt 681 von möglichen 700 Punkten denkbar knapp den Sieg vor den Sälzer Jungs (669 Punkte) auf Platz zwei und den Weweraner Spitzbuben (665 Punkte) auf Platz drei. Ehe der Abend mit der abschließenden Party-Nacht ausklang, bedankte sich Moderator Düchting bei den vielen Helfern und den Tanzgruppen, die mit „richtig viel Arbeit und Einsatz“ das Traditionsevent ermöglichten.