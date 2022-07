Mit fünf Personen besetzter Van prallt in Lichtenau gegen einen Baum

Lichtenau-Asseln

Zweiter schwerer Unfall in Lichtenau innerhalb weniger Stunden: Nach dem Zusammenstoß eines Caddys mit einem Traktor in Grundsteinheim ist am Freitagabend gegen 18.15 Uhr zwischen den Stadtteilen Herbram-Wald und Asseln ein mit fünf Personen besetzter Van frontal gegen einen Baum geprallt.

Von Ingo Schmitz