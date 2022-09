Neolith-Grab in Lichtenau-Atteln neu erleben

Die neolithische Grabanlage in Lichtenau-Atteln ist neu gestaltet und aufgewertet worden. Am Samstag, 24. September, 11 Uhr, wird sie der Öffentlichkeit übergeben.

Das Megalithgrab in Atteln ist mit Wegen, einer Schutzhütte und einer Internetseite mit vielen Informationen aufgewertet worden. Jetzt wird die Anlage der Öffentlichkeit übergeben.

Die Anlage (Im Mersch) ist im Rahmen eines Leader-Projekts durch die Anlage von Wegen und die Errichtung einer Schutzhütte deutlich aufgewertet worden. Ebenfalls neu entstanden ist eine Internetseite (www.megalithgrab.lichtenau-erleben.de, freigeschaltet am Freitagabend) mit vielen Informationen zu der überregional bedeutsamen Grabanlage. Zusätzlich bietet ein mit Themenstationen im Gelände aufbereiteter Rundgang Besuchern einen Anlaufpunkt.

Der Heimatverein Atteln sorgt bei der Einweihungsfeier, die am Samstag um 11 Uhr beginnt, für Essen und Trinken. Führungen zur Grabanlage und eine Wanderung rund um Atteln stehen ebenfalls auf dem Programm.

Großstein- oder Megalithgräber einer besonderen Form sind auf der Paderborner Hochfläche und ihren Flusstälern recht häufig. Diese sogenannten Galeriegräber, früher auch als „Steinkistengräber“ bezeichnet, sind nicht aus Findlingen errichtet wie die „Hügelgräber“ der norddeutschen Tiefebene, sondern aus örtlich vorhandenen Kalksteinblöcken. Manche der Grabkammern sind heute noch im Gelände zu sehen, viele wurden aber schon vor längerer Zeit zerstört oder sind nur noch in Resten unter der heutigen Erdoberfläche erhalten.

Die großen Grabanlagen wurden in der Jungsteinzeit vor etwa 5000 Jahren von einer hier ansässigen Bevölkerung erbaut. Es sind Gemeinschaftsgräber, in denen eine Siedlungsgemeinschaft über mehrere Generationen ihre Toten bestattete. Diese ältesten Großbauwerke in unserer Region sind auch im Zusammenhang mit der Sesshaftwerdung der Bevölkerung zu sehen. Die Lebensweise wechselte von einem nomadischen Verhalten zu ortsfesten Siedlungen. Die aufwendigen Grabbauten und die Grabbeigaben deuten auf einen komplexen Toten- und Ahnenkult.

Das Großsteingrab in Atteln wurde nach archäologischen Ausgrabungen 1926 und 1978 teilweise wiederaufgebaut, um an diesem Beispiel die ursprüngliche Form und Bauweise zu zeigen. Die Toten wurden dort ausgestreckt, auf dem Rücken liegend bestattet. Sie waren in ihrer Kleidung, mit Schmuck, Amuletten, Waffen und Geräten, Speisen und Getränken für das Leben im Jenseits ausgestattet.

Davon blieben allerdings nur Dinge aus unvergänglichem Material erhalten. Bei den Ausgrabungen fanden sich neben Knochenresten zum Beispiel Werkzeuge aus Feuerstein, durchbohrte Tierzähne, Bernsteinperlen, Anhänger aus Kupfer und kleinen Steinen, die an Halsketten getragen wurden.