Neuer König in Blankenrode

Lichtenau

Zum krönenden Abschluss des Schützenfestwochenendes hat sich Mike Weskamp am Pfingstmontag die Königswürde in Blankenrode geholt. Zur Königin wählte er sich seine Freundin Sahra Schlüter. Die neuen Regenten treten die Nachfolge von Christof und Birgit Scheipers an.