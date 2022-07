Oesdorfer Majestäten strahlen bei Kaiserwetter

Immer wieder spontaner Beifall des Publikums am Straßenrand begleitete die Majestäten, Musiker und Schützen. Beim Kaiserschießen am Samstag hatte Gerhard Kaiser seinem Namen alle Ehre gemacht, seine Konkurrenten unter der Vogelstange ausgeschaltet und wurde zum Kaiser proklamiert.

Schützenkönig Johannes Schlüting ahnte 2019 noch nicht, dass er eine royale Amtszeit von fast drei Jahren mit seiner Ehefrau Pia antreten sollte. Zwischenzeitlich wurde er in der Generalversammlung auch zum Vorsitzenden des Oesdorfer Schützenvereins gewählt. Genutzt wurde die Zeit auch, die Oesdorfer Schützenchronik neu aufzulegen, um 100-Jahre Schützengeschichte für die Nachwelt interessant präsentieren zu können.

Königin Pia Schlüting wählte für den großen Auftritt am Sonntag ihre schulterfreie, hell-unterlegte Festrobe in einem cremefarbenen Taftkleid mit einer zarten anthrazitfarbenen, mit Strass besetzten Tüllspitze. Ihre acht Hofdamen begleiteten sie in Festkleidern in verschiedenen Variationen in den Farben Türkis, Weinrot, Grün und Blau. Die Kaiserin des Schützenvereins Oesdorf, Diane Kaiser, trug ihr Festkleid mit einer Schleppe in der Farbe Türkis mit farblich-abgesetzten Stickereien.