Rasanter Galaabend in Lichtenau

Lichtenau

Nach drei Jahren Pause und im 30. Jubiläumsjahr der Spielschar Lichtenau konnte Sitzungspräsident Jannik Sievers in der festlich geschmückten Schützenhalle es kaum noch abwarten, den 69. Galaabend pünktlich um 18.31 Uhr zu starten – an seiner Seite wie immer der Elferrat in seinen neonfarben Hosenträgern und Fliegen.

Von Helga Kloppenburg