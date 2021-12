Realschule startet in die Eiszeit

Lichtenau

Heizen mit Eis? Was sich unsinnig anhört, funktioniert tatsächlich. Auf der Baustelle des Klima-Campus ist in den vergangenen sechs Wochen mit dem Energie-Eisspeicher ein wichtiger Schritt in Lichtenaus zurzeit größtem und wohl ehrgeizigstem Bauprojekt verwirklicht worden.

Von Hanne Hagelgans