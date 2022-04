Rettungswache in Lichtenau als Kapitalanlage

Mit vielen Gästen ist am Montag der Startschuss für die Bauarbeiten der neuen Lichtenauer Rettungswache an der Torfbruchstraße gefallen. Die Bürger- und Energiestiftung errichtet das Gebäude, das dann vom Kreis Paderborn gemietet wird. Betreiber bleibt die Johanniter-Unfall-Hilfe.So soll die neue Rettungswache an der Torfbruchstraße einmal aussehen. Die Bürger- und Energiestiftung Lichtenau rechnet mit einer Bauzeit von etwa 15 Monaten.

Foto: Hanne Hagelgansköhler+otto architekten