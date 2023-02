Rote Funken des FCC Fürstenberg gewinnen Garde- Contest in Kleinenberg

Riesiger Erfolg für die Roten Funken des FCC Fürstenberg: Beim Garde-Contest in Lichtenau-Kleinenberg haben sie zum dritten Mal in Folge den begehrten Wanderpokal gewonnen.

Das Turnier habe deutlich gemacht, dass der Karneval und der Gardetanzsport auch durch Corona keinerlei Attraktivität eingebüßt hätten, freuen sich die Organisatoren vom Sportverein DJK Kleinenberg. Das gelte auch für die DJK selbst, die aktuell über gleich sechs Tanzgarden und zwei Männerballette verfügt. Für den Garde-Contest mobilisierte der Verein zudem dutzende Helfer.

Bereits am Nachmittag hatten in der Schützenhalle die Nachwuchs-Funken des FCC beim Junioren-Contest mit einer eindrucksvollen Choreografie die Jury überzeugt und das Turnier vor den Blauen Funken aus Leiberg und der Juniorenfunken Husen gewonnen. Insgesamt hatten am Nachmittag acht Garden und das Kleinenberger Nachwuchs-Männerballett für tolle Stimmung gesorgt.

Am Abend traten dann neun Erwachsenen-Formationen im Wettstreit gegeneinander an, die mit Bussen und mit zahlreichen Fans angereist waren. Erstmals mit von der Partie waren die Garden aus Steinheim, Gudenhagen und Lohfelden.

Bereits vor dem Programm heizten die Moderatoren Svenja Wegener und Svenja Welzel sowie Animateur Sascha Lauhoff dem Publikum ein. Das taten anschließend auch die Garden, die jeweils mit bass-starken Aufmärschen, sehenswerten Hebefiguren und athletischen Kombinationen die voll besetzte Halle zum Beben brachten.

Zum Ende entfachte das Kleinenberger Männerballett im Mallorca-Style dann endgültig tosende Begeisterung. Bei der abschließenden Siegerehrung wurde es noch einmal spannend, lagen die Bewertungen punktemäßig doch sehr eng beieinander. Letztlich hatten die Roten Funken des FCC die Nase vor der Prinzengarde Steinheim (Platz 2) und den Blauen Funken Leiberg (Platz 3) vorn. Und zum Abschluss wurde gebührend auf der prall gefüllten Tanzfläche gefeiert.