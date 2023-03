Vorreiter im Altkreis Büren: Schützenverein Hakenberg nimmt Frauen auf

Im Schützenverein in Lichtenau-Hakenberg dürfen künftig auch Frauen in Uniform mitmarschieren und am Vogelschießen teilnehmen – kurz: ganz normale Mitglieder sein. Der Verein ist damit nach eigenen Angaben der erste im Altkreis Büren, der Frauen aufnimmt.

Im Lichtenauer Ortsteil Hakenberg werden im Schützenfestumzug Ende Juli erstmals auch Frauen in Schützenuniform mitmarschieren. Und nicht nur das: Sie nehmen zudem aktiv am Vogelschießen teil.

Bereits im vergangenen Jahr 2022 kamen innerhalb des Vorstands erste Ideen und Ansätze auf, weibliche Mitglieder aufzunehmen. Ein direkter Ausschluss von Frauen war ohnehin nicht in der Satzung verankert, sodass eine Aufnahme aus formalen Gründen unkompliziert zu erreichen war. Angetrieben vom Wunsch, den Verein in die Zukunft zu führen und mit einer großen Anzahl von Mitgliedern auf stabile Füße zu stellen, ging der Vorstand die Veränderung an und wurde bestärkt durch ein fast einstimmig befürwortendes Votum der Mitgliederversammlung.

Dass das Schützenfest in Hakenberg, das traditionell am vierten Wochenende im Juli in einem Zelt gefeiert wird, etwas Besonderes im Stadtgebiet Lichtenau ist, zeigt auch die aktuelle Zahl der Mitglieder von 300, wovon 30 Frauen sind. Insgesamt 50 Personen sind im vergangenen Jahr in den Verein eingetreten. Damit hat Hakenberg deutlich mehr Mitglieder des Schützenvereins als Einwohner: 194 Menschen leben im Dorf.

Vorstand: „Lieber Vorreiter sein als nachmachen“

Während der ersten gemeinsamen Versammlung von Vorstand und den neuen weiblichen Mitgliedern ging es neben der Frage, an welcher Stelle im Zug die Frauen zukünftig marschieren und wie die Königinnenwürde erlangt werden kann, auch um die Uniform der Damen. Hier einigten sich die anwesenden Frauen schnell und einhellig auf die vorgestellten Modelle. Geprägt war die Versammlung von gegenseitiger Offenheit und dem Willen, etwas Neues in Angriff zu nehmen.

Ein Kommentar von Hanne Hagelgans Foto: Schießpausen unter der Vogelstange, weil niemand König werden möchte, Ausmärsche, bei denen längst nicht mehr alle Schützen ganz selbstverständlich mit dabei sind: Das war in den Jahren, bevor Corona alles auf Stopp stellte, zuletzt in vielen kleineren Orten beim Schützenfest an der Tagesordnung. Das sollte bei aller Freude darüber, dass nun endlich wieder gefeiert werden kann, nicht vergessen werden. Genau jetzt stehen die Zeichen auf Neuanfang. Der Zeitpunkt ist günstig wie nie für neue Wege und frischen Wind.



Nach dem peinlichen Vorstoß in Wewelsburg, den Frauen die Teilnahme am Holzschuhschießen als attraktive Neuerung zu verkaufen, zeigt jetzt das kleine Hakenberg als erster Verein im Altkreis Büren, wie es geht. Man muss kein Prophet sein, um vorauszusagen: Weitere werden folgen. ...

Auch wenn die Ambitionen der Hakenberger möglicherweise an einigen Stellen auf Unverständnis stoßen, ist sich der Verein sicher, auf dem richtigen Weg zu sein. „Letztendlich haben wir uns dazu entschlossen, lieber Vorreiter zu sein und positive Effekte zu erzielen, als dass wir es anderen nachmachen“, heißt es vom Vorstand.

Laut Verein ist Hakenberg der erste Schützenverein im Altkreis Büren, der sich für weibliche Mitglieder öffnet. Im Paderborner Kreisgebiet sind bisher bereits Delbrück-Ostenland, Borchen-Alfen sowie die Paderborner Ortsteile Wewer und Sande diesen Schritt gegangen. Der Heimatschutzverein Wewelsburg, der ebenso wie Hakenberg zum Kreisschützenbund des Altkreises Büren gehört, hatte Frauen Anfang des Jahres das Recht eingeräumt, auf am Holzschuhschießen am Schützenfestmontag teilzunehmen; der eigentliche Königsvogel bleibt dort aber den Männern vorbehalten.