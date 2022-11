Schwerer Unfall bei Lichtenau-Holtheim

Zwei Autofahrer sind am Freitagnachmittag bei einem Unfall nahe Lichtenau-Holtheim schwer verletzt worden. Die Polizei vermutet, dass einer der beiden Beteiligten, ein 19-Jähriger, angetrunken war.

Der schwere Unfall hat sich nach Angaben der Polizei am Freitag gegen 14.35 Uhr auf der Husener Straße (L817) in Höhe der Einmündung zur Lichtenauer Straße (K69) bei Holtheim ereignet. Ein 19-jähriger Lichtenauer befuhr zuvor die Husener Straße mit seinem Honda von Lichtenau aus kommend und bog nach links auf die Lichtenauer Straße in Richtung Blankenrode ab.

Dabei übersah er laut Polizei wohl den ihm aus Richtung Meerhof entgegen kommenden VW Polo, mit dem eine 80-jährige Marsbergerin in Richtung Lichtenau unterwegs war. In der Einmündung kam es zu Kollision, durch die beide Autofahrer verletzt wurden.

Der 19-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in das St.-Johannisstift-Krankenhaus nach Paderborn gebracht. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen, da die eingesetzten Polizeibeamten vor Ort festgestellt hatten, dass der junge Mann unter Alkoholeinfluss gestanden hat. Zudem war er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Die 80-Jährige wurde zunächst vor Ort behandelt und danach in ein Krankenhaus gebracht.