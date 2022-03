Sechs Paletten: Lichtenauer Hilftransport nach Pieniezno – Kinder sammeln Schokolade

In Lichtenau machten sich am Donnerstag vergangener Woche zwei Fahrzeuge und sechs freiwillige Helfer des Löschzuges Lichtenau und des Partnerschaftskomitees Lichtenau-Pieniezno-Lechowo auf den 16-stündigen Weg in die polnische Partnerstadt Pieniezno. Beladen waren sie mit Hilfsgütern für die Ukraine. Die Stadt Lichtenau informierte am Freitag über die Hilfsaktion und verwies darauf, dass weiterhin gespendet werden kann.

Viele der Freiwilligen haben die polnische Stadt bereits besucht. Denn Lichtenau und das polnische Pieniezno, im Nordosten Polens unweit zur Grenze Russlands gelegen, verbindet eine mittlerweile über 25 Jahre währende, enge Städtepartnerschaft. Doch der Anlass war nun ein anderer als bei vergangenen Fahrten. Denn die zwei Fahrzeuge waren beladen mit Hilfsgütern, die weiter in die Ukraine gehen, und für die Flüchtlingsunterbringung in Pieniezno.

Vermittelt wurde die Hilfsaktion durch das Partnerschaftskomitee Lichtenau-Pieniezno-Lechowo und Bürgermeisterin Ute Dülfer, die laut Mitteilung in stetigem Kontakt mit Pienieznos Bürgermeister Kazimierz Kiejdo und der polnischen Seite des Partnerschaftskomitees stehen. Pragmatische Hilfe war in Lichtenau angesagt, denn in Polen arbeitet man unermüdlich an der Bereitstellung von Unterkünften für Schutzsuchende aus der Ukraine und an Hilfslieferungen in das Nachbarland. Um die Partnerstadt bei diesen Herausforderungen zu unterstützen, hatte die Stadt Lichtenau bereits ein Spendenkonto eingerichtet, über das Gelder in Absprache mit Pieniezno „zielgerichtet und zweckentsprechend dort eingesetzt werden, wo die Hilfe nötig ist“.

Notstromaggregate und Schokolade

Über einen Teil der Spendengelder und über Sachspenden der Feuerwehren sowie Unternehmer aus dem Stadtgebiet konnte kurzfristig mit Hilfe des Einsatzes des Löschzuges Lichtenau die Hilfslieferung organisiert werden. Insgesamt sechs Paletten Hilfsgüter wurden zusammengetragen und verladen. Dabei handelte es sich vor allem um Spezialausrüstung für Feuerwehrkräfte, die weiter in die Ukraine geht, und mehrere Notstromaggregate, wovon eins für die Flüchtlingshilfe in der polnischen Partnerstadt verbleibt.

Mit auf der Reise waren auch 993 Tafeln Schokolade, viele mit deutsch-ukrainischen Flaggen und persönlichen Wünschen verziert. Gespendet wurden sie von Kindern und Jugendlichen auf Aufruf des Lichtenauer Jugendtreffs „fifteens“. Die kleinen Präsente gingen von Polen aus direkt an Kinder und Jugendliche in den ukrainischen Anlaufstellen. „Für die überwältigende Beteiligung gilt allen Kindern und Jugendlichen ein herzlicher Dank!“, teilte die Stadt mit.

Kinder und Jugendliche hatten in Lichtenau 993 Tafeln Schokolade gesammelt. Foto: Stadt Lichtenau

Wie schnell und pragmatisch die internationale Zusammenarbeit auch auf polnischer Seite funktioniert, habe man vor Ort deutlich gesehen: Noch bevor die Lichtenauer Helfer die Partnerstadt wieder verließen, waren die Hilfsgüter bereits auf dem Weg in die Ukraine.

Spenden

Spenden für die Flüchtlingshilfe der polnischen Partnerstadt Pieniezno können auch weiterhin an die beiden offiziellen Spendenkonten der Stadt Lichtenau gerichtet werden:

Verbund-Volksbank OWL eG (IBAN: DE92 4726 0121 0460 0038 02, BIC: DGPBDE3MXXX)

Sparkasse Paderborn-Detmold (IBAN: DE79 4765 0130 1010 1856 25, BIC: WELADE3LXXX)