So kommt der Wald in die Schule

Den professionellen Umgang mit Säge, Axt und Holzbohrer haben jetzt 16 Schülerinnen und Schüler der Realschule Lichtenau in der AG „Survive Life“ unter professioneller Anleitung geübt. Das entspreche zwar so gar nicht dem Lehrplan, sei aber nicht weniger wichtig, teilt die Schule mit.

„Wir wollen den Schülerinnen und Schülern grundlegende Fähigkeiten als Rüstzeug für einen eigenständigen Alltag mit auf den Weg geben“, erklärt Britta Granitza, Sozialpädagogin an der Realschule und AG-Leiterin. Dafür werden keine Praxishandbücher gewälzt, sondern Praktiker eingeladen.

Diesmal waren das zwei Forstwirtsauszubildende des Regionalforstamtes Hochstift und deren Meister. Mit im Gepäck: Handsägen, Holzbohrer, Spaltaxt und ein Anhänger voller Holz. „Für unsere Auszubildenden ist es eine super Gelegenheit, das Gelernte direkt weiterzuvermitteln. Ihre eigene Schulzeit liegt noch nicht lange zurück, der Draht zu den Schülerinnen und Schülern ist von daher sehr kurz“, freut sich Henning Brügge-Feldhacke, Forstwirtschaftsmeister im Forstrevier Gellinghausen des Regionalforstamtes.

Insgesamt lernen so 30 Schülerinnen und Schüler der Klassen sieben und acht sowie neun und zehn in zwei Gruppen jede Woche etwas Neues. „Im Mittelpunkt steht die Erfahrung, selber den Alltag gestalten zu können und eigene Projekte an zu gehen“, so Andrea Stollberg, Leiterin der Realschule Lichtenau.„ Für uns ist das auch mal eine Chance, unseren Beruf vorzustellen und die Waldbewirtschaftung in unserer Region aus dem Wald in die Schule zu bringen“, ergänzt Ben Wildczeck, Forstwirtazubi.

Die Realschule Lichtenau als Bestandteil des zukünftigen Klimacampus und das Regionalforstamt Hochstift hoffen, mit der Kooperation nicht nur den ein oder anderen handwerklichen Tipp zu vermitteln, sondern auch das eigenständige, nachhaltige Handeln zu fördern. Denn nur wer Selbstwirksamkeit erfahre, könne den Ansporn haben, Dinge zu verändern.