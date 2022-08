So wollen Lichtenau und Bad Wünnenberg Energie einsparen

In die Höhe schnellende Energiekosten und Anweisungen des Bundes, Strom und Gas einzusparen, sorgen nun auch in der Energiestadt Lichtenau und dem Kurort Bad Wünnenberg für Konsequenzen - vor allem für Mitarbeiter der Stadt, Feuerwehrleute und Nachtschwärmer.

Bad Wünnenberg hat bereits vor drei Wochen angekündigt, im städtischen Schwimmbad die Temperatur herunter zu regeln. Im nächsten Schritt soll das vorübergehende Abstellen des warmen Wassers in den städtischen Sporthallen folgen.

„Auch im Rathaus wurde das Warmwasser abgestellt. Alle Mitarbeitenden der Stadtverwaltung wurden gebeten, auf ihren Energieverbrauch zu achten. Die Heizsysteme in den städtischen Gebäuden werden auf ihre Effizienz überprüft“, erklärte Pressesprecherin Norina Wieners auf Anfrage,

Geplant ist zudem das Dimmen der Straßenbeleuchtung im Stadtgebiet. Mit Hilfe des lokalen Netzbetreibers Westfalen Weser Energie werden die Straßenlaternen bis 2023 auf LED umgestellt.

Die Sprecherin betont zudem, dass die Stadt ihre Gebäude kontinuierlich energetisch saniere, um Energiesparpotenziale auszunutzen. Als aktuelle Beispiele werden die Profilschule in Fürstenberg und der Kindergarten Rasselbande in Bad Wünnenberg genannt.

Energiesparen sei für Ute Dülfer ein Herzensthema

Für Lichtenaus Bürgermeisterin Ute Dülfer seien Energieeinsparungen als ehemalige Gebäudemanagerin der Stadt Paderborn ein Herzensthema. „Wir haben schon im Frühjahr die Temperatur heruntergedreht, und es ist fast keinem aufgefallen“, erklärt die 50-Jährige gegenüber dem WESTFÄLISCHEN VOLKSBLATT. Nun soll weiter gespart werden.

Die Hausmeister sind angewiesen, in den Schulen und Kitas nach Einsparpotenzial zu suchen, etwa Lampen nicht unnötig brennen zu lassen und keine Fenster auf Kipp zu lassen. Im Rathaus selbst werden die Thermostate, mit denen sich die Temperatur der Heizungen einstellen lässt, durch sogenannte Behördenköpfe ersetzt, die sich nicht wärmer als die vorgeschriebenen 19 Grad drehen lassen. Alle Fenster sollen auf Dichtigkeit geprüft werden.

Drucker und Computer in der Verwaltung müssen stets heruntergefahren werden und dürfen nicht mehr im Stand-By-Modus verbleiben. Auch der Verzicht auf Weihnachtsbeleuchtung wird geprüft. „Das möchte ich aber noch mal den anderen Bürgermeistern abstimmen. Das war erst mal eine Idee von uns“, so Ute Dülfer.

Auch die Feuerwehrhäuser werden nur noch auf 19 Grad beheizt. „Entweder, die Dienste werden in Videokonferenzen durchgeführt oder der ein oder andere muss sich eine Jacke mitnehmen“, so die Bürgermeisterin. Auch in den Turnhallen der Energiestadt kommt aus den Duschen nur noch Kaltwasser. „Was werden wir peu à peu durch den Bauhof umsetzen lassen“, so Dülfer.

In den Asylunterkünften der Stadt werden zudem Herdwächter verbaut, sodass die Herdplatten sich nur noch bei Anwesenheit einer Person einschalten lassen. In einigen Kulturkreisen ist es üblich, damit den Raum zu heizen. Dies soll verhindert und damit auch eine Gefahrenquelle ausgeschlossen werden.

Geprüft wird aktuell, ob nachts auch einige Straßenbeleuchtungen ausgeschaltet werden können: „Das geht nicht überall, etwa an Fußgängerüberwegen nicht“, so die Bürgermeisterin.