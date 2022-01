Staatsanwalt klagt Lichtenauer Hundehalter an

Wie Amtsgerichtsdirektor Günter Köhne gegenüber dieser Zeitung bestätigt hat, werde dem 63-Jährigen fahrlässige Körperverletzung vorgeworfen. Seine Tiere hatten die damals 58-jährige Frau angefallen und durch Bisse so schwer verletzt, dass sie mehrere Tage im Krankenhaus lag und zwei Mal operiert werden musste. In zwei bis drei Monaten, so Köhnes Schätzung, könne es zur Verhandlung gegen den Halter kommen, der Hunde der Rasse Briard in einem Lichtenauer Ortsteil züchtet.

Der Mann betreibt unabhängig von der jetzigen Anklage seinerseits ein Eilverfahren vor dem Verwaltungsgericht Minden: Er wehrt sich gegen eine Anordnung der Stadt Lichtenau und des Kreisveterinäramts Paderborn, die ihm die Hundehaltung untersagt hatten. Nachdem der 63-Jährige bereits in der Vergangenheit mit seinen Hunden mehrfach negativ aufgefallen war, hatte die Stadt ihm aufgegeben, die Tiere nur noch angeleint auszuführen.

Nach dem Vorfall vom September vergangenen Jahres in Borchen, bei dem die Anleinpflicht offensichtlich nicht eingehalten wurde, musste er die Hunde abgeben. Sie werden zurzeit im Paderborner Tierheim versorgt.