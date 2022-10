Stadt Lichtenau verliert Rechtsstreit wegen Regenwasser in einem Wohnhaus

Lichtenau

Das Landgericht Paderborn hat die Stadt Lichtenau zu Schadensersatz in Höhe von 42.338 Euro plus Zinsen, Gerichts- und Anwaltskosten verurteilt. Im Prozess ging es um ein Haus im Ortsteil Husen, in das seit einer Straßensanierung im Jahr 2019 Regen- und Tauwasser lief. In dem Gebäude hatte sich Schimmel gebildet.

Von Franz Purucker