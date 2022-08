Streckenposten bei Auto-Cross-Rennen in Lichtenau verletzt

Lichtenau

Bei einem Auto-Cross-Rennen auf einem abgeernteten Feld am Hornweg in Lichtenau ist am Sonntagnachmittag ein Streckenposten angefahren worden, wie die Polizei Paderborn am Montag berichtet. Auf dem Feld-Parcours fanden am Wochenende diverse Rennen mit verschiedenen Fahrzeugen statt.