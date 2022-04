Streit bei Lichtenau: Litauer (43) soll Landsmann (33) lebensgefährlich verletzt haben

Lichtenau-Herbram-Wald

Ein 43-jähriger Litauer steht in dringendem Verdacht, am Samstag, 2. April, einen 33-jährigen Landsmann bei einem Streit im Lichtenauer Stadtteil Herbram-Wald lebensgefährliche Verletzungen zugefügt zu haben. Nun wird gegen ihn wegen versuchten Totschlags ermittelt. Das haben die Staatsanwaltschaft Paderborn und die Polizei Bielefeld am Mittwoch in einer gemeinsamen Erklärung mitgeteilt.