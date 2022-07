Großer Andrang beim Tag der Feuerwehr in Lichtenau

Fahrzeuge besichtigen, Bilder in der Fotobox machen oder Vorführungen anschauen – beim „Tag der Feuerwehr“ des Löschzuges Lichtenau und der Johanniter Rettungswache Lichtenau wurde den Besucher einiges geboten. Viele Bürger aus dem gesamten Stadtgebiet der Energiestadt Lichtenau ließen es sich nicht nehmen, die Feuer- und Rettungswache an der Schützenstraße zu besuchen.

Beim „Tag der Feuerwehr“ wurden unter anderem auch Schauübungen zur technischen Rettung bei Verkehrsunfällen durchgeführt. Mehr als 800 Besucher kamen zur Feuer- und Rettungswache in Lichtenau.

Direkt nach der Eröffnung durch den Löschzugführer und 1. Vorsitzenden des Fördervereins des Löschzuges Lichtenau, Andreas Dreier, folgte die Übergabe und feierliche Weihe des neuen Mannschaftstransportfahrzeuges (MTF), welches primär als Führungsfahrzeug und für die Notfallhelfereinheit am Standort Lichtenau eingesetzt wird. Der Mercedes Vito ist mit seinem Allradantrieb und umfangreichem Ausbau ideal auf die Belange der Wehr zugeschnitten. Als passende Ergänzung zu dem Fahrzeug wurde durch die Bürger- und Energiestiftung Lichtenau/Westfalen ein iPad für den schnellen Zugriff von Einsatzdaten übergeben.

Damit war es aber noch nicht genug an erfreulichen Neuigkeiten für die Weiterentwicklung der Feuerwehr der Energiestadt Lichtenau: So hatte Ortsvorsteherin Birgit Rebbe-Schulte für die in der Gründung befindliche Kinderfeuerwehr eine Spende von 1000 Euro im Gepäck.

Infos zu Feuerwehr, Katastrophenschutz und Rettungsdienst

Nach dem offiziellen Teil konnten unterschiedliche ausgestellte Fahrzeuge der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und des Technischen Hilfswerkes besichtigt werden. Insbesondere die „Feuerwehrhüpfburg“, die Gerätehausrally und das Kinderschminken waren weitere beliebte Anlaufpunkte für die zahlreichen kleinen Gäste. Die extra eingerichtete Fotobox begeisterte nicht nur den Nachwuchs, sondern sorgte für das eine oder andere Familienfoto als Andenken an die Veranstaltung.

Über den Tag verteilt konnten sich die interessierten Bürgerinnen und Bürger über die ehrenamtliche Arbeit von Feuerwehr, Katastrophenschutz und Rettungsdienst informieren und sich bei zwei Vorführungen – einer Fettexplosion und einer Schauübungen zur technischen Rettung bei Verkehrsunfällen – einen eigenen Eindruck von den Gefahren und dem Vorgehen der Einsatzkräfte verschaffen.

Für das leibliche Wohl sorgten die Helferinnen und Helfer der Katastrophenschutzeinheit 3 (Paderborn) der Johanniter Unfall-Hilfe mit einem mobilen Verpflegungsanhänger, welcher für künftige Verpflegungseinsätze bei größeren Einsatzlagen beschafft wurde. Insgesamt folgten mehr als 800 Besucherinnen und Besucher, darunter zahlreichen Familien mit Kindern, der Einladung zum „Tag der Feuerwehr“.

Andreas Dreier sprach anhand dieser hohen Besucherzahl vom erfolgreichsten „Tag der Feuerwehr“ seit der erstmaligen Durchführung vor circa 30 Jahren und dankte allen Besucherinnen und Besuchern für ihr Kommen sowie den zahlreichen Helferinnen und Helfern für ihre Unterstützung. Ziel ist es, nun wieder alle zwei Jahre einen Tag der Feuerwehr anzubieten.