Die Geschichte vom Aufstieg eines Regimes und einer Karriere: Am Freitag, 5. August, eröffnet das Theater- und Musikfestival Dalheimer Sommer im LWL-Landesmuseum für Klosterkultur mit der Premiere der diesjährigen Theater-Eigenproduktion. Harald Schwaiger verkörpert Hendrik Höfgen in dem eindringlichen Ein-Mann-Stück „Mephisto“ nach dem Roman von Klaus Mann.

Die Vorstellung beginnt um 19.30 Uhr in der Veranstaltungsscheune Neuer Schafstall. Eine weitere Aufführung findet am Freitag (12. August) um 19.30 Uhr statt.

Während des aufkeimenden Nationalsozialismus beschließt der Schauspieler Hendrik Höfchen, sich auf seine Karriere zu konzentrieren. Der Ruhm, der ihm durch seinen Aufstieg als Künstler zuteilwird, ist jedoch teuer erkauft: Höfgen arrangiert sich mit dem NS-Regime und verrät seine Freunde und Ideale. Erst als er die Rolle des „Mephisto“ in Goethes „Faust I“ annimmt, erkennt er, dass er den Pakt mit dem Teufel bereits selbst geschlossen hat. Schwaiger, der Intendant des Festivals, zeichnet in seiner für den Dalheimer Sommer überarbeiteten Schauspielfassung das vielschichtige Porträt eines Schauspielers, der zwischen Moral und Egoismus gefangen ist.

Im Exil veröffentlichte Mann (1906-1949) 1936 sein Werk „Mephisto - Roman einer Karriere“ und stellte darin Fragen zur Kunst zwischen Opportunismus und Widerstand. Er appellierte an die persönliche Verantwortung von allen.

Als Hendrik Höfgen schließt Harald Schwaiger einen Pakt mit dem Teufel. Foto: Cornelia Reidinger

Der gebürtige Österreicher Schwaiger studierte am Mozarteum Salzburg und wirkte unter anderem am Deutschen Nationaltheater Weimar, am Theater Heidelberg, am Düsseldorfer Schauspielhaus und am Schauspiel Dortmund. Auch vor der Kamera ist der 49-Jährige immer wieder gefragt: Schwaiger ist in Fernsehproduktionen wie der „Lindenstraße“, den „Rosenheim-Cops“, „Danni Lowinski“ und „SOKO München“ zu sehen. In seiner zweiten Spielzeit als Intendant des Dalheimer Sommers geht es unter dem Motto „Übergänge“ um „den gesellschaftlichen, kulturellen und technischen Umbruch, den wir gerade alle erleben. Unsere zweite Eigenproduktion, 'Mephisto', bringt das Motto sehr eindringlich zum Aus-druck“, erläutert Schwaiger.

Das Schauspiel „Mephisto“ dauert ca. 80 Minuten (keine Pause). Karten gibt es in vier Kategorien für 27/22/17/12 Euro (ermäßigt 24/19/14/9 Euro). Für Kinder und Jugendliche gilt der halbe Preis. Vor und nach der Vorstellung bietet das Klosterwirtshaus Getränke und Spezialitäten in der nahegelegenen Meierei an.

Karten sind online erhältlich unter https://www.dalheimer-sommer.lwl.org oder an der Abendkasse. Das Muse-um im Kloster Dalheim ist am 5. und 12. August bis 19 Uhr geöffnet. Die Eintrittskarten zu den Veranstaltungen des Dalheimer Sommers beinhalten keinen kostenfreien Zugang zum Museum und den Klostergärten.

Weitere Informationen unter 05292.9319-224 (Di-Fr, 11-16 Uhr) und unter http://www.dalheimer-sommer.lwl.org.