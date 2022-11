Theatergruppe der Spielschar Lichtenau erhält Kulturpreis

Seit einigen Jahren ist das Konzert in einem der 15 Ortsteile fester Bestandteil des jährlichen Veranstaltungskalenders. Nach der Corona-Pause fand der abwechslungsreiche Abend voller Kultur jetzt in seiner sechsten Auflage statt. Gastgeber war diesmal der Heimatschutzverein Grundsteinheim. Das musikalische Programm gestalteten der Spielmannszug Grundsteinheim und die Musikkapelle Iggenhausen, die abwechselnd, aber auch im Zusammenspiel ihr Können zum Besten gaben.

Mit dem Kulturpreis der Energiestadt wurde die Theatergruppe der Spielschar Lichtenau für ihr langjähriges und außergewöhnliches Engagement ausgezeichnet. „Kultur ist in erster Linie Arbeit“, zitierte Bürgermeisterin Ute Dülfer den Schauspieler Franz Morak. Dass bei der Theatergruppe der Spielschar Lichtenau niemand Arbeit scheut, sondern jeder engagiert und mit Herzblut dabei ist, machte die Laudatio von Monika Richters deutlich.

Die Theatergruppe der Spielschar gründete sich 1993 und führt seitdem regelmäßig in der Adventszeit kurzweilige Stücke auf. Dabei fehlt es nicht an Kreativität und Einsatzbereitschaft: Die Produktionen entstehen in Eigenregie, von der Gestaltung und Umsetzung des Bühnenbilds bis hin zu den Stücken aus eigener Feder. Viele Jahre war dabei Gudrun Ebner der kreative Kopf hinter den unterhaltsamen Werken, mittlerweile ist Tochter Anja Ebner in die großen Fußstapfen ihrer Mutter getreten.

Besonders beliebt sei auch die Seniorenaufführung mit Kaffee und Kuchen, die traditionell vor der Uraufführung stattfinde und neben dem Kulturprogramm auch die Möglichkeit zum Austausch biete. Wie gut die Stücke ankommen, zeige auch das regelmäßig vollbesetzte Haus, betonte Monika Richters.

In der aktuellen Aufführung „Ein Stück ohne Ausgang“ wirken 24 Aktive mit. Bürgermeisterin Ute Dülfer, die das Stück bereits vor der Kulturpreisverleihung sehen durfte, sah man ihre Begeisterung an. Einige Restkarten seien für Kurzentschlossene noch verfügbar und ein Besuch unbedingt empfehlenswert, verriet sie. Karten sind zum Preis von 9 Euro bei Spiel- und Schreibwaren Küting-Sander in Lichtenau erhältlich.