Treue Reservisten in Lichtenau-Henglarn geehrt

So erhielten Karl Wübbeke für seine 50-jährige sowie Stefan Agethen, Burghardt Grochau, Bernhand Meier, Bernhard Münker und Josef Simon für ihre 40-jährige Mitgliedschaft entsprechende Auszeichnungen und Präsente. „Sie alle setzen sich seit Jahrzehnten in außergewöhnlicher Weise für die Reservistenarbeit ein und stehen ihren Mann, wenn sie gebraucht werden, was gerade in heutiger Zeit nicht selbstverständlich ist“, waren sich der RK-Vorsitzende Andreas Nolte und der Kreisvorsitzende David Lohse einig.

Für seine Unterstützung des Vorstandes und die Pflege der Homepage des Vereins wurde auch Jörg Steinberg in besonderer Weise gedankt.