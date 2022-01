Unfall auf der B68 bei Lichtenau: Sattelzug stellt sich quer

Aufgrund eines Verkehrsunfalls, bei dem ein Beteiligter leicht verletzt wurde, hat die Polizei die B68 bei Lichtenau am Donnerstagnachmittag vorübergehend komplett sperren müssen. Nach eineinhalb Stunden wurde die Sperrung wieder aufgehoben.

Ein 31-jähriger Lkw-Fahrer fuhr gegen 12.40 Uhr mit einem Sattelzug auf der Bundesstraße von Lichtenau in Richtung Paderborn. Kurz vor dem Abzweig nach Ebbinghausen (K26) kam der Sattelzug aus unbekannter Ursache nach rechts von der Straße ab. Der schwere Laster fuhr mehrere Meter über die aufgeweichte Bankette und driftete wieder auf die Fahrbahn. Dabei prallte der Auflieger seitlich gegen einen Baum. Das Gespann stellte sich quer und knickte im Aufliegergelenk ein, so dass die Zugmaschine entgegen der Fahrtrichtung zum Stillstand kam. Der Sattelzug blockierte die gesamte Straße.

Verdacht der fahrlässigen Körperverletzung

Ein in Richtung Lichtenau fahrender 26-jähriger Audi-Fahrer wich aus und kam seinerseits nach rechts von der Straße ab. Das Auto streifte einen Baum und überfuhr einen Grundstückszaun. Der Audifahrer zog sich Verletzungen zu. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus nach Paderborn gebracht. Der Lasterfahrer blieb unverletzt. Am Sattelzug entstand kaum Sachschaden. Der Gesamtschaden liegt bei mehreren tausend Euro.

Die Polizei stellte fest, dass der 31-Jährige keine Fahrerkarte in das Kontrollgerät der Sattelzugmaschine eingelegt hatte. Neben dieser Ordnungswidrigkeit wird gegen ihn wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung ermittelt. Die B68 musste in Höhe der Unfallstelle bis 14.10 Uhr gesperrt werden.