Unterricht beginnt in Lichtenau künftig noch früher

Lichtenau

In Lichtenau werden künftig an Schultagen so einige Wecker wohl noch ein bisschen früher klingeln als ohnehin schon. Der Rat hat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen, die Anfangszeiten in der Realschule und der Kiliangrundschule vom kommenden Schuljahr an zu verlegen.

Von Hanne Hagelgans