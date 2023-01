Verdiente Schützen beim Paronatsfest in Kleinenberg ausgezeichnet

Ihren Namenspatron haben jetzt die St.-Sebastian-Schützen in Lichtenau-Kleinenberg gefeiert. Das Fest bildet auch den Rahmen vor Ehrungen verdienter Mitglieder.

Das Schützenhochamt in der Pfarrkirche, zelebriert von Präses Pastor Stefan Stratmann, bildete den Auftakt zu den traditionellen Feierlichkeiten. Im Anschluss marschierten die Schützen unter Begleitung des Kleinenberger Spielmannszuges zunächst zum amtierenden Königspaar Philipp Kummerow und Imke Hund.

Beim anschließenden traditionellen Frühschoppen freute sich Oberst Stephan Wink, zahlreiche Schützen sowie Gäste aus Politik und Wirtschaft in der Schützenhalle begrüßen zu dürfen. Als Ehrengäste mit dabei waren die ehemaligen Kleinenberger Schützenköniginnen, die dem Patronatsfest einen ganz besonderen Glanz verliehen.

Unter dem Beifall der Schützen und Ehrengäste konnte Oberst Wink Auszeichnungen vornehmen. So gehören Ralf Eickhoff, Friedhelm Moers, Robert Rücker und Stefan Ulrich seit 25 Jahren der Bruderschaft an. Bereits 40 Jahre lang hält Dietmar Blaschke den Kleinenberger Schützen die Treue. Auf stolze 50 Jahre Vereinszugehörigkeit können Bernhard Herr und Franz Kieke zurückblicken.

Unter anhaltendem Applaus dankte Oberst Wink dem 92-jährigen Josef Brüssen, der seit 25 Jahren den Schützenvogel der Bruderschaft baut und für dieses Jubiläum nun geehrt wurde. Zudem wurde Günter Gützlag in Würdigung seiner besonderen Verdienste zum Ehrenoffizier der Bruderschaft ernannt.

Im Anschluss an den offiziellen Teil, der vom Kleinenberger Spielmannszug und den Kleinenberger Eggemusikanten begleitet wurde, spielte DJ Boris Kösling mit einem Mix aus deutschen und internationalen Hits zum Tanz auf und sorgte damit bis in den frühen Abend hinein für einen ausgelassenen und fröhlichen Ausklang des Patronatsfestes in Kleinenberg.