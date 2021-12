Video-Reihe gibt Einblicke in verborgene Orte des Klosters Dalheim

Lichtenau

Verborgene Orte im LWL-Museum für Klosterkultur in Lichtenau-Dalheim (Kreis Paderborn) zeigt eine neue, achtteilige Video-Reihe im Internet. Die etwa zweiminütigen Clips geben Einblicke in „Orte, die für Museumsgäste normalerweise nicht zugänglich sind“, sagte Museumsdirektor Ingo Grabowsky, wie der Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) am Montag in Münster mitteilte.

