Von Lust und Leidenschaft im Kloster Dalheim

Lichtenau-Dalheim

Wo die Liebe hinfällt, wächst kein Gras mehr, so lässt sich der Spaß an „Eine Mittsommernachts-Sex-Komödie“ nach Woody Allen beschreiben. Der Dalheimer Sommer gab mit einer szenischen Lesung einen amüsanten Einblick in die Irrungen und Wirrungen von Liebeleien und Intrigen, wie sie der ausgewiesene Stadtneurotiker Woody Allen gern in seinen Filmen inszenierte.

Von Rainer Maler