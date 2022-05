Vorsitz dem Neffen übergeben

Beisitzer Daniel Willeke wurde einstimmig zum stellvertretenden Vorsitzenden gewählt. An seiner Stelle als Beisitzer wird künftig der scheidende Vorsitzende Johannes Wächter agieren. Der neue Vorsitzende Sebastian Wächter bedankte sich im Namen aller Vereinsmitglieder bei Johannes Wächter. Im Anschluss wurde er für seine langjährige Vorstandsarbeit zum Ehrenmitglied des Verkehrsvereins Grundsteinheim ernannt. In den 22 Jahren konnte Wächter viele Projekte im Dorf realisieren, so unter anderem die Erneuerung des Sportplatzes und des Ballfangzauns, das Anlegen einer Blühwiese sowie einer Streuobstwiese neben dem Steinbruch und viele weitere Aktionen.

In seinem Finanzbericht konnte Kassierer Martin Hagge trotz der beiden Pandemiejahre erfreuliche Zahlen mit einem leichten Überschuss präsentieren. Im Geschäftsbericht informierte Johannes Wächter über ein sehr aktives Vereinsleben. Dabei hob er besonders hervor, dass die vereinseigene Blockhütte auch in den Jahren der Pandemie oft vermietet werden konnte.

Der mehr als 100 Mitglieder zählende Verkehrsverein kann so mit einem jungen Vorstand in die Zukunft schauen und weitere Maßnahmen im Dorf umsetzen. Als nächstes großes Vorhaben arbeitet der Vorstand an einem Wasseranschluss für die Blockhütte, so soll das Umfeld noch attraktiver und hygienischer gestaltet werden.