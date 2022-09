Waldtage in Lichtenau ziehen 12.500 Besucher an

12.500 Besucher waren bei den Waldtagen der Deutschen Landwirtschaftsgesellschaft (DLG) in Lichtenau. Mehr 200 Unternehmen aus zehn Ländern sowie eine große Anzahl an Fachleuten stellten sich vor.

An der Deutschen Meisterschaft der Pferderücker nahmen 40 Pferde teil. Auf dem Foto ist Frank Brinkmann mit Nahlu aus Rheinland Pfalz zu sehen.

Dass sich die Forstwirtschaft aktuell vor großen Herausforderungen befindet, steht außer Frage. Es gilt, leistungsstarke Wälder in stabile und artenreiche Lebensräume umzubauen, sodass sie auch mit den klimatischen Bedingungen in den kommenden Jahrzehnten zurechtkommen und in der Lage sind, die Nutz- und Schutzfunktion des Waldes nachhaltig zu erbringen.