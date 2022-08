Gelb, unscheinbar und tödlich

Josef Dissen, Ortsheimatpfleger in Lichtenau-Husen, warnt vor dem giftigen Jakobs-Kreuzkraut. Es wächst unter anderem auch am Ortsausgang oberhalb von Husen an der Landstraße 754 Richtung Dalheim/Meerhof.

Das Jakobs-Kreuzkraut sei in diesen Tagen vermehrt an den Straßenrändern zu sehen, ist ihm aufgefallen, unter anderem am Ortsausgang oberhalb von Husen rechts und links entlang der Landstraße 754 Richtung Dalheim.

Grundsätzlich, findet Dissen, sei es sicherlich sinnvoll, die Wegränder an den Straßen erst spät zu mähen. Schließlich seien sie ein wichtiger Lebensraum für Insekten. Doch zu den vielen Pflanzen, die dort wild wachsen, gehöre eben auch das giftige Jakobs-Kreuzkraut, das auch Jakobs-Greiskraut genannt wird.

„Es wird leicht verwechselt mit dem echten Johanniskraut“, warnt der Ortsheimatpfleger. Das Jakobs-Kreuzkraut sei an seinen stets 13 gelben Zungenblütenblättern zu erkennen. Die bis zu einem Meter hoch werdende Pflanze verbreite sich nach dem Blühen durch eine hohe Anzahl an Samen stetig. Gelange sie in Heu und Silage, sei sie schon in kleinen Mengen hoch giftig und könne durch eine Vergiftung der Leber zum Tod führen.

„Auch auf stillgelegten landwirtschsaaftlichen Flächen wird die Zunahme von Jakobs-Kreuzkraut mehr und mehr ein Problem“, befürchtet Josef Dissen. Ein jährlich mehrmaliger Schnitt vor der Blüte könne die Verbreitung eindämmen. Schnittgut könne in Biogasanlagen verarbeitet werden.

Der Mensch sollte diese zwar schöne, aber hochgiftige Pflanze nur mit Schutzhandschuhen berühren, mahnt er und erinnert daran, dass auch die Landwirtschaftskammer vor zunehmender Verbreitung des Jakobs-Kreuzkrauts auf stillgelegten landwirtschaftlichen Flächen gewarnt habe.